banner4556

Kazdağları’nda karda mahsur kalan 17’si askeri personel 21 kişiyi kurtarma çalışmaları devam ediyor

banner4664

Balıkesir’in Edremit ilçesinde akşam saatlerinde kar yağışı nedeniyle Kazdağları’nda mahsur kalan 17 askeri personel ile 4 Büyükşehir Belediyesi çalışanı için çalışmalar aralıksız devam ediyor.

Kazdağları’nda karda mahsur kalan 17’si askeri personel 21 kişiyi kurtarma çalışmaları devam ediyor
banner4582

Balıkesir’in Edremit ilçesinde akşam saatlerinde kar yağışı nedeniyle Kazdağları’nda mahsur kalan 17 askeri personel ile 4 Büyükşehir Belediyesi çalışanı için çalışmalar aralıksız devam ediyor.

banner4336

Çalışmaları kesintisiz şekilde olay yerinden Balıkesir Valisi Hasan Şıldak yönetiyor. Mahsur kalan askeri personel ve belediye çalışanlarına yaklaşık 1 kilometrelik bir mesafe kaldığı öğrenilirken bölgede kar yüksekliğinin zaman zaman 2 metreyi aştığı öğrenildi. Kurtarma çalışmalarına ağır iş makinalarının yanı sıra AFAD, UMKE, 112 Sağlık Ekipleri, Jandarma, Orman İşletme Müdürlüğü, Milli Parkların personelleri de destek veriyor. Son olarak Jandarma arama kurtarma timi JAK ta bölgeye intikal ederek çalışmalar destek vermeye başladı. Karda mahsur kalan 17 askeri personel ve 4 belediye çalışanının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Beykoz’da dere taştı, yol sular altında kaldı...Mahsur...
Beykoz’da dere taştı, yol sular altında kaldı...Mahsur...
  1. ASAYİŞ

banner3841

banner4586

banner4578

banner4616