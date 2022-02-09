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Kazdağları’nda zorlu kurtarma çalışmaları görüntülendi

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Balıkesir’in Edremit ilçesinde Kazdağları’nda 17 askeri personel ve 4 belediye işçisinin kar yağışı nedeniyle mahsur kalması sonrasında kurtarma çalışmaları zorlu şartlara rağmen devam ediyor. Kurtarma ekiplerinin zorlu çalışması kameralara yansıdı. Yansıyan görüntülerde bölgede çetin hava şartları dikkatleri çekti. Ağır iş makineleri kurtarma bölgesinde yol açma çalışmalarına devam ederken kar yüksekliğinin zaman zaman 3 metreye ulaştığı görüldü.

Kazdağları’nda zorlu kurtarma çalışmaları görüntülendi
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Balıkesir’in Edremit ilçesinde Kazdağları’nda 17 askeri personel ve 4 belediye işçisinin kar yağışı nedeniyle mahsur kalması sonrasında kurtarma çalışmaları zorlu şartlara rağmen devam ediyor. Kurtarma ekiplerinin zorlu çalışması kameralara yansıdı. Yansıyan görüntülerde bölgede çetin hava şartları dikkatleri çekti. Ağır iş makineleri kurtarma bölgesinde yol açma çalışmalarına devam ederken kar yüksekliğinin zaman zaman 3 metreye ulaştığı görüldü.

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