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Kedi lakaplı hırsız suçüstü yakalandı

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Bursa’da bir hafta içerisinde 18 ayrı evden hırsızlık yapan ve evlere tırmanarak giren, ’Kedi’ lakaplı şüpheli suç üstü yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi.

Kedi lakaplı hırsız suçüstü yakalandı
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Bursa’da bir hafta içerisinde 18 ayrı evden hırsızlık yapan ve evlere tırmanarak giren, ’Kedi’ lakaplı şüpheli suç üstü yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro ekipleri, merkez Nilüfer ilçesindeki 18 farklı evden ziynet ve değerli eşya çalan kişiyi yakalamak için çalışma başlattı. Hırsızlık yapılan evlerin çevresindeki 84 güvenlik kamerasının görüntüleri izleyen ekipler, şüphelinin konutlara tırmanarak çıktığını belirledi. Soruşturmayı derinleştiren ekipler, aranan kişinin ‘Kedi’ lakaplı Ş.K. olduğunu belirledi. Ekipler, Ş.K.’yi bir evden hırsızlık yaptığı sırada yakaladı. Gözaltına alınan Ş.K., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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