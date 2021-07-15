Kedi severken aracın altında kalan çocuk hayatını kaybetti

Olay, 10 Temmuz Cumartesi günü Silivri Çanta Mahallesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, site içerisindeki markete malzeme bırakan ticari araç sürücü, manevra yaparak aracını hareket ettirdi. Bu sırada babasının işyeri önünde kedi seven 4 yaşındaki Ayla Deniz Turan isimli çocuğu fark etmeyerek altına alıp ezdi. Çocuğunun aracın altında kaldığını fark eden baba, kızını aracına alarak hastaneye götürdü. Ayla Deniz Turan isimli çocuk hastanede yapılan bütün müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ticari aracın sürücüsü ise polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak karakola götürüldü.

Çocuğun aracın altında kaldığı anlar kamerada

Silivri’de küçük çocuğun aracın altında kaldığı o anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, küçük çocuğun kediyi sevdiği sırada aracın hareket ederek, çocuğu altına alıp ezdiği görülüyor.

Güncelleme Tarihi: 15 Temmuz 2021, 22:20