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Kemerburgaz’da su dolum tesisinde yangın

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Kemerburgaz’da bulunan su dolum tesisinde yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

Kemerburgaz’da su dolum tesisinde yangın
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Kemerburgaz’da bulunan su dolum tesisinde yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

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Edinilen bilgilere Kemerburgaz Mimar Sinan Mahallesi’nde bulunan kaynak suyu dolum tesisinde yangın çıktı. 7 bin metrekarelik alana kurulu tesiste çıkan yangın, kısa sürede büyüdü. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangında can kaybı yaşanmazken, dumandan etkilenen bazı çalışanlar hastaneye sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.

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