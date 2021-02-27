Kendisinden haber alınamayan kadın evinde felç geçirmiş halde bulundu

Sultangazi’nde eşi uzun yol şoförü olan Nuran Ç.’den bir süredir haber alamayan ailesi polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, felç geçiren kadını evinde baygın halde buldu.Olay, Sultangazi Uğurmumcu Caddesi’nde saat 10.30 sıralarında meydana geldi. Öğrenilen bilgilere göre, eşi uzun yol şoförü olduğu için 3 haftadır evde yalnız olan Nuran Ç.’den (51) birlikte yaşadığı apartmandaki ailesi bir süre kendisinden haber alamadı. Zile basmaları ve telefonla aramalarına rağmen Nuran Ç.’den haber alamayan akrabaları polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri merdiven ile Nuran Ç.’nin üçüncü katta bulunan dairesine girdi. Nuran Ç.’yi baygın halde bulan ekipler, felç geçirdiğini tespit etti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından Nuran Ç.’yi hastaneye kaldırdı.