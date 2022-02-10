Kendisini bungalov işletmecisi gibi gösterip vatandaşları dolandırıyordu

Sakarya’nın Sapanca ilçesinde kendisini bungalov işletmecisi gibi göstererek vatandaşları dolandıran şahıs polis ekiplerince gerçekleştirilen operasyonla yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Sapanca ilçesinde kendisini bungalov işletmecisi gibi gösterip birçok vatandaşı dolandırdığı tespit edilen 24 yaşındaki T.Y. isimli şahıs polis ekiplerince yakalandı. Sahte ilanlarla rezervasyon alan ve çok sayıda kişiyi dolandıran şahsın Adapazarı ilçesindeki ikametini tespit eden ekipler operasyon düzenledi. İkamette gerçekleştirilen aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirilirken T.Y. gözaltına alındı. Hırsızlık ve dolandırıcılık başta olmak üzere çok sayıda suç kaydı bulunan T.Y., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.