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Kesici aletle İstanbul Adliyesine girmek isteyen şahıs gözaltına alındı

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İstanbul Adalet Sarayı’na kesici bir cisimle girmeye çalışan kişi gözaltına alındı.

Kesici aletle İstanbul Adliyesine girmek isteyen şahıs gözaltına alındı
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İstanbul Adalet Sarayı’na kesici bir cisimle girmeye çalışan kişi gözaltına alındı.

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Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’nın C kapısına gelen bir kişi çıkış kapısından adliyeye girmek istedi. Güvenlik görevlileri tarafından uyarılarak X-Ray cihazına yönlendirilen 30 yaşlarındaki Birol Ç. isimli şahıs ısrarla cihaza girmeden adliyeye girmek istedi. Uyarıları dikkate almayan Birol Ç. kesici bir cismi gözüne dayadı. Girişte bulunan bariyer demirini de eline almaya çalışan şahıs bu sırada kesici aleti elinden düşürdü. Çevredeki güvenlik görevlileri ve polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Birol Ç. "Başsavcıyla görüşmek istiyorum" diyerek bağırmaya başladı. Şahıs, adliye karakoluna götürüldü.

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