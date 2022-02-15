Kırklareli’nde “kişilere ve mala karşı işlenen asayiş" suçlarından kesinleşmiş hapis cezası bulunan 8 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, “Kişilere ve mala karşı işlenen asayiş suçlarından" kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüphelilere yönelik İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Ekiplerce şüphelilere yönelik adreslere yapılan operasyonda T.C, H.B, D.M, M.Ç, S.B, N.E, M.O. ve C.E. yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından adliye sevk edildi.