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Keskin viraja ters yönden giren araç korku dolu anlar yaşattı

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Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde keskin viraja ters yönden giren araç korku dolu anlar yaşattı.

Keskin viraja ters yönden giren araç korku dolu anlar yaşattı
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Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde keskin viraja ters yönden giren araç korku dolu anlar yaşattı.

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Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde hafif ticari bir araç, İstanbul yoluna bağlanan Muratlı Caddesi kavşağı çıkışındaki viraja ters yönden girdi. Ters yönde ilerleyen aracın duyarsız sürücüsü, kazaya davetiye çıkardığı gibi karşıdan gelerek İstanbul yoluna çıkmaya çalışan normal seyrindeki araç sürücülerine de zor anlar yaşattı. Duyarsız sürücünün o anları, saniye saniye araç kamerasına yansıdı. Ters yönde ilerleyen araç bir süre sonra gözlerden kayboldu.

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