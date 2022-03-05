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Kestiği ağacın altında kalarak ağır yaralanan adam hayata tutunamadı

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Manyas ilçesinde kestiği ağacın altında kalarak ağır yaralanan Beyhan Güven tedavi gördüğü hastane de yaşamını yitirdi.

Kestiği ağacın altında kalarak ağır yaralanan adam hayata tutunamadı
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Manyas ilçesinde kestiği ağacın altında kalarak ağır yaralanan Beyhan Güven tedavi gördüğü hastane de yaşamını yitirdi.

Geçtiğimiz hafta Pazar günü Manyas’ın kırsal Hekim Mahallesinde mahallenin yakınında Gölyeri mevkii olarak adlandırılan yerde kendisine ait tarlada odun keserken ağacın altında kalan Beyhan Güven (53) ağır yaralanmıştı. Güven Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ameliyata edilmiş, yoğun bakıma alınmıştı. İki çocuk babası Beyhan Güven olayın olduğunun yedinci günün de doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşama tutunamadı. Beyhan Güven Hekim Mahallesinde ikindi namazı sonrası mahalle mezarlığında toprağa verildi.

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