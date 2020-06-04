banner3088

Kâğıthane’de sabaha karşı kanlı infaz: 1 ağır yaralı

KÂĞITHANE’DE SABAHA KARŞI MEYDANA GELEN SİLAHLI KAVGADA KİMLİĞİ BELİRSİZ BİR ŞAHIS, SOKAK ORTASINDA BİR KİŞİYİ KURŞUN YAĞMURUNA TUTTU. BOYNUNDAN ALDIĞI KURŞUNLAR İLE AĞIR YARALANAN KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI. OLAYLA İLGİLİ İNCELEME ÇALIŞMA DEVAM EDİYOR

Kâğıthane’de sabaha karşı kanlı infaz: 1 ağır yaralı

Kâğıthane’de sabaha karşı meydana gelen silahlı kavgada kimliği belirsiz bir şahıs, sokak ortasında bir kişiyi kurşun yağmuruna tuttu. Boynundan aldığı kurşunlar ile ağır yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme çalışma devam ediyor.

Olay sabah saat 04.00’da Kağıthane İlçesi Ortabayır Mahallesi Ortabayır Meydanda geldi. Edinilen bilgiye göre 34 SKD plakalı otomobilden inen şahıs, kimliği belirsiz bir kişi tarafından kurşun yağmuruna tutuldu. Boynundan kurşun alan kişi yere yığıldı.

Bu sırada kişinin indiği otomobilde ve çevrede bulunan araçlarda kurşun izlerine rastlandı. Silah seslerine uyanan vatandaşlar durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, boynundan yaralanan kişiyi Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

Olay yerine gelen polis ekipleri ise çevrede detaylı çalışma gerçekleştirdi. Ağır yaralanan şahsın hastanedeki yaşam mücadelesi devam ediyor. Polis ekipleri tarafından olayı gerçekleştiren şahısı arama çalışmaları devam ediyor. Olayla ilgili çalışma başlatıldı.

YORUM EKLE
Gönder

banner3205

banner3212

banner2250

banner3196