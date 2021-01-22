Kâğıthane’de şoföre yönelik saldırı kınandı

Kağıthane’de bir belediye otobüsünün şoförü ve oğlu, trafikte tartıştıkları şahıs ve arkadaşları tarafından darp edilmişti. Yapılan saldırı sendika tarafından sert bir şekilde kınandı.İETT Şoförü Eyüp Durgun, Kâğıthane’de güzergâh üzerinde bulunan duraktan yolcu aldığı esnada başka bir sürücü tarafından darp edilmişti. Durgun ve oğluna yönelik yapılan saldırı Hak-İş/Hizmet-İş Sendikası tarafından şiddetle kınandı. Olayla ile ilgili yapılan açıklamada, “Emek ve ekmek mücadelesinde salgın şartlarında bile fedakârca çalışan üyemiz Durgun’a yönelik alçak saldırıyı şiddetle kınıyor, faillerin bir an evvel yakalanarak adalete teslim edilmesini istiyoruz. Bu vesileyle, İETT şoförlerine yönelik zaman zaman vuku bulan şiddet olayların son bulmasını istiyoruz. İşi ve derdi insanları evine ve işine güvenlik bir şekilde ulaştırmak olan şoför arkadaşlarımızın, İstanbul trafiğinin yoğun ve stresli ortamı içerisinde bir de şiddete maruz kalmaları bizleri derinden üzmektedir. Direksiyon başındaki şoför arkadaşlarımıza yönelik kötü muamele ve saldırıların kazalara sebebiyet vererek büyük facialara sebep olmasından korkmaktayız. Görev başındaki şoförlere yönelik saldırılar, şoför arkadaşımız ile birlikte araç içindeki yolcuların da canını tehlikeye atmaktadır” ifadeleri kullanıldı.