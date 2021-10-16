Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde rahatsızlanarak, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Kıbrıs Gazisi son yolculuğuna uğurlandı.

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde hastalığı dolayısıyla evinde rahatsızlanarak, kaldırıldığı Namık Kemal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde vefat eden Kıbrıs Gazisi İsmet Ekal için cenaze töreni düzenlendi.

Cenaze namazına, Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Tekirdağ İl Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık, Tekirdağ İl Jandarma Komutanı Albay Osman Kılıç, ailesi ve yakınları katıldı. Vali Yıldırım. Kıbrıs Gazisi Ekal’ın ailesine ve yakınlarına başsağlığı ve sabır dileğinde bulunarak merhuma Allah’tan rahmet diledi.

Merhum İsmet Erkal, öğle namazını müteakip Sofutuoğlu Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Yeni Şehir Mezarlığı’na defnedildi.