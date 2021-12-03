Kilise duvarında dans eden 3 şüpheliye dava

Kadıköy’de kilise duvarının üzerine çıkarak dans eden 3 şüpheli hakkında “Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" suçundan 1’er yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı.

Kadıköy’de12 Temmuz’da Surp Takavor Kilisesi’nin duvarının üzerine çıkarak müzik eşliğinde oynayan 3 şüpheli hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, şüphelilerin olay günü kilisenin önüne araçla geldikleri, Ozancan Y. isimli şüphelinin araçta müzik yayını yaptığı anlatıldı. Diğer şüpheliler Yunus Emre U. ile Ömer Faruk A.’nın ise kilisenin haç işareti bulunan ön duvarına çıkıp oynadıkları belirtildi.

Görüntüler tepki toplamıştı

Bu eylemin kamuoyu nezdinde tepki topladığının kaydedildiği iddianamede, çok sayıda vatandaş tarafından sosyal medyada eleştirildiği, soruşturma kapsamında yakalanan şüphelilerin suç kastıyla hareket etmediklerini söyledikleri aktarıldı. Şüphelilerinin eylemlerinin tanık beyanları ve kamera kaydıyla sabit olduğu, kolluk marifetiyle yapılan inceleme neticesinde ve kilise yetkilisinin beyanına göre yapılan eyleme bağlı olarak ibadethanede zarar ya da kirlenme meydana gelmediği vurgulandı.

1 yıla kadar hapis talebi

İddianamede, şüpheliler Ozancan Y., Yunus Emre U. ve Ömer Faruk A.’nın "Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" suçundan ayrı ayrı 6 aydan 1 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi. İddianame gönderildiği Anadolu 27. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi. 3 şüpheli, ilerleyen günlerde hakim karşısına çıkacak.