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Kimyasal madde taşıyan tankerin devrildiği an kamerada

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Çatalca’da Kuzey Marmara bağlantı yolunda virajı alamayan kimyasal madde yüklü tankerin devrildiği anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

Kimyasal madde taşıyan tankerin devrildiği an kamerada

Çatalca’da Kuzey Marmara bağlantı yolunda virajı alamayan kimyasal madde yüklü tankerin devrildiği anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

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Çatalca’dan Büyükçekmece istikametinde seyir halinde bulunan kimyasal madde yüklü tankerin devrildiği anlar cep telefonu kameralarına yansıdı. Sürücünün yaralandığı kaza anı, yolda seyreden bir otomobilin sürücüsünün kayıt olan cep telefonu kamerasına yansıdı. Kameralara yansıyan görüntülerde, D-100 Karayolu’na bağlanmak için viraja giren tankerin devrildiği görülüyor. O anlar kaydeden sürücünün de devrilen tankere çarpmamak için son anda manevra yaptığı görülüyor.

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