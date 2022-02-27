banner4556

Kınalıada’da yangın paniği: Maltepe ve Burgazada’dan ekipler sevk edildi

banner4664

İstanbul Kınalıada’da bulunan bir depoda yangın çıktı. Yangın söndürme çalışmalarına Maltepe ve Burgazada’dan da ekipler sevk edildi. Yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

Kınalıada’da yangın paniği: Maltepe ve Burgazada’dan ekipler sevk edildi
banner4583

İstanbul Kınalıada’da bulunan bir depoda yangın çıktı. Yangın söndürme çalışmalarına Maltepe ve Burgazada’dan da ekipler sevk edildi. Yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

banner4336

Yangın, 18.00 sıralarında Kınalıada İsmail Paşa Sokak üzerinde bulunan bir depoda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak hayvanları için ürünlerin depolandığı alanda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yoğun duman ve alevleri gören çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Yangının büyümesiyle birlikte Maltepe ve Burgazada’dan da ekipler sevk edildi. Kısa süren çalışmalar sonrası yangın kontrol altına alındı. Yangında herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, depodaki ürünler yangında zarar gördü.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Hafif ticari aracın çarptığı yaşlı adam hastanede...
Hafif ticari aracın çarptığı yaşlı adam hastanede...
  1. ASAYİŞ

banner3841

banner4665

banner4578

banner4321

banner4666