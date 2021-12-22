Kira nedeniyle arsa sahibini öldüren sanık hakkında iddianame hazırlandı

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde arsa kirası nedeniyle çıkan tartışmada arsa sahibini vurarak öldüren sanık hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi. İddianamede savunması yer alan sanık, "Sercan elinde orakla kapıma geldi, korkutmak amacıyla pencereden hedef gözetmeksizin ateş ettim" dedi.

Olay, 16 Mart 2021 tarihinde Kocaeli’nin Gölcük ilçesi Yunus Emre Mahallesi Pazarlıdere Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sercan Tufan (30) isimli şahıs, Ali A.’nın evine gelerek kendisine kiraladıkları arsayı boşaltmasını söyledi. Tufan ile Ali M. arasında, arsada bulunan barakada tartışma çıktı. Tartışma sırasında Ali M. silahla ateş ederek Tufan’ı vurdu. Ali M. olayın ardından kamyonetini de barakanın önünde bırakarak kayıplara karıştı. Barakaya gelen bir şahıs, Tufan’ı kanlar içinde yatarken buldu. Vatandaşın ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Tufan’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Ekipler tarafından yapılan çalışmalar neticesinde Ali M. yakalanarak gözaltına alındı. Ali M. sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"Hedef gözeterek ateş etmedim"

Olaya ilişkin hazırlanan iddianame kabul edildi. İddianamede ifadesine yer verilen sanık Ali M., "Donanma Mahallesi Koray Aydin parkının üst tarafındaki arsayı Sercan Tufan’dan kiraladım ancak kira sözleşmesi yapmadık. Sözlü olarak bir yıllığına 10 bin TL’ye anlaştık. Ben hayvan işi ile uğraştığımdan dolayı arsayı kiraladım. Daha sonra kendisi benden aylık bin 500 TL kira bedeli istedi. Ben de bunu karşılayamayacağımı söyleyince arsayı boşaltmamı istedi. Beni her gördüğünde ‘bu gece çıkacaksın’ diyordu. Ben kendisinden ve ailesinden 2021 yılı ağustos ayına kadar müsaade istedim. Daha öncesinde tarihini hatırlamadığım bir zamanda bu olaydan yaklaşık 3-4 ay önce benim burnumu kırmıştır. Bununla alakalı Sercan’a dava açmıştım. Olay tarihinde Sercan tek başına benim evime geldi. Geldiğinde ben içeride uyuyordum. Dışarıda bağırma sesleri duydum. Bana küfürler ederek dışarı çıkmamı söylüyor ve kapıya tekmeler atıyordu. Ben Sercan’ın elinde ot kesmek için kullanılan ucu keskin uzun tarım aletini gördüm. Ben içeriden Sercan’a seslenerek gitmesini istedim. Ancak gitmeyerek küfürler etmeye devam etti. Evde yalnızdım, Sercan’ı korkutmak amaçlı ve evimden gitmesi için tüfeğimle camdan dışarı doğru ateş ettim. Hedef gözeterek ateş etmedim, sadece korkutmak maksadıyla ateş ettim. Ben ateş ettikten sonra ses kesildi. Sercan’ın gittiğini düşündüm ancak kapıyı açtığımda Sercan yüzükoyun yerde yatıyordu. Yanında da elinde gördüğüm orak vardı. Olay nedeni ile pişmanım, ben Sercan’ı her gördüğümde kendisinden kaçıyordum. Olay günü evin içinde olmasaydım yine kaçardım. Ben Sercan’ın elinde orağı görünce korktum kendisini korkutmak amacıyla da ateş ettim" dedi.

İddianamede cumhuriyet savcısı, Ali M.’nin "kasten öldürme" suçundan yargılanmasını talep etti.