Kırık şişe ile doktoru ağır yaralayan zanlı tutuklandı

Maçka Parkı’nda dün akşam saatlerinde sağlık çalışanını içki şişesi ile yaralayan zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Nöbetçi savcılık tarafından ifadesi alınan zanlı Emrah D. ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan sevk edildiği Sulh Ceza Mahkemesi’nce tutuklanarak cezaevine gönderildi.Maçka Parkı’nda dün 19.00 sıralarında Emrah D. ile psikiyatr Süleyman Dönmezler bilinmeyen bir nedenle tartışmıştı. Emrah D. öfkelendiği Dönmezler’i kırık içki şişesi ile boğazından ve vücudunun farklı yerlerinden yaralamıştı. Şüpheli Emrah D. olay yerinden kaçarken, yaralı sağlık çalışanına ilk müdahaleyi yanında bulunan arkadaşları yapmıştı. Emrah D. hakkında yapılan incelemelerde ise kasten yaralama suçundan 5, mala zarar verme suçundan 1, trafik güvenliğini tehlikeye sokmak suçundan 1 adet suç kaydı olduğu tespit edilmişti.