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Kırklareli’de sahte para operasyonu

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Kırklareli’de düzenlenen sahte para operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 2’si tutuklandı.

Kırklareli’de sahte para operasyonu
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Kırklareli’de düzenlenen sahte para operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 2’si tutuklandı.

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Alınan bilgiye göre, piyasaya sahte para sürüleceği bilgisine ulaşana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri harekete geçti. Ekipler Bademlik Mahallesinde içerisinde M.B., H.B., H.D. ve Z.F.’nin bulunduğu otomobili durdurdu. Otomobilde yapılan aramada 100 liralık 194 sahte banknot ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 5 bin 130 lira ele geçirildi. Otomobilde bulunan 4 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.B. ve H.B. tutuklanırken diğer 2 şüpheli ise serbest bırakıldı.

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