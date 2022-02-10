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Kırklareli’nde 10 kaçak göçmen yakalandı

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Kırklareli’nden yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 10 kaçak göçmen yakalandı.

Kırklareli’nde 10 kaçak göçmen yakalandı
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Kırklareli’nden yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 10 kaçak göçmen yakalandı.

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Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Karadere köyünde kaçak göçmenler olduğu bilgisine ulaşan jandarma ekipleri çalışma başlattı. Ekiplerce bölgelerde yapılan araştırmada 10 Afganistan uyruklu kaçak göçmen yakalandı. Olumsuz hava şartlarından etkilenen 2 kaçak göçmen Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alınırken, diğer kaçak göçmenler jandarmada işlemlerinin tamamlanmasının ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.

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