banner4556

Kırklareli’nde 2 minibüste 25 kaçak göçmen yakalandı

banner4664

Kırklareli’nde jandarma ekiplerince durdurulan 2 minibüste 25 kaçak göçmen yakalandı.

Kırklareli’nde 2 minibüste 25 kaçak göçmen yakalandı
banner4582
banner4336

Kırklareli’nde jandarma ekiplerince durdurulan 2 minibüste 25 kaçak göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Babaeski ilçesine bağlı Karamesutlu köyü yakınlarında uygulama yapan jandarma ekipleri, sürücülüğünü T.T. ve M.İ.’nin yaptığı minibüsleri durdurdu. Minibüslerde yapılan aramada Afganistan ve Filistin uyruklu 25 kaçak göçmen yakalandı.

Jandarmada işlemleri tamamlanan kaçak göçmenler, Kırklareli İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne bağlı Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine götürüldü. Sürücüler T.T. ve M.İ. ise kaçak göçmenlere organizatörlük yaptıkları iddiasıyla gözaltına alındı.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Yakınlarının ulaşamadığı kişi evinde ölü...
Yakınlarının ulaşamadığı kişi evinde ölü...
  1. ASAYİŞ

banner3841

banner4665

banner4578

banner4349

banner4666