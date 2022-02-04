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Kırklareli’nde 26 kaçak göçmen yakalandı

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Kırklareli’nden yurda yasadışı yollarla girdiği belirlenen 26 kaçak göçmen yakalandı.

Kırklareli’nde 26 kaçak göçmen yakalandı
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Kırklareli’nden yurda yasadışı yollarla girdiği belirlenen 26 kaçak göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Kofçaz ilçesine bağlı Ahmetler ve Terzidere köylerinde kaçak göçmen olduğu bilgisine ulaşan jandarma ekipleri çalışma başlattı. Ekiplerce iki ayrı bölgede yapılan araştırmada 26 Afganistan uyruklu kaçak göçmen yakalandı.

Kaçak göçmenler Bulgaristan’da polis tarafından yakalandıklarını ve değerli eşyaları alındıktan sonra Türkiye’ye bırakıldıklarını iddia etti.

Jandarmada işlemlerinin tamamlanmasının ardından kaçak göçmenler, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

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