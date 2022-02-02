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Kırklareli’nde 8 kaçak göçmen yakalandı

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Kırklareli’nden yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 8 kaçak göçmen yakalandı.

Kırklareli’nde 8 kaçak göçmen yakalandı
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Kırklareli’nden yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 8 kaçak göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Kofçaz ilçesi ve Bulgaristan’a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yakınlarında kaçak göçmen olduğu bilgisine ulaşan jandarma ekipleri çalışma başlattı. Ekiplerce bölgelerde yapılan araştırmada 8 yabancı uyruklu kaçak göçmen yakaladı.

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Yakalanan kaçak göçmenler Bulgar polis tarafından yakalandıklarını ve değerli eşyaları alındıktan sonra darp edilip Türkiye’ye gönderildiklerini iddia ettiler.

Jandarmada işlemlerinin tamamlanmasının kaçak göçmenler ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

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