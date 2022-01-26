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Kırklareli’nde ağıl yangını: 10 küçükbaş hayvan telef oldu

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Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde meydana gelen ağıl yangınında 10 küçükbaş hayvan telef oldu.

Kırklareli’nde ağıl yangını: 10 küçükbaş hayvan telef oldu
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Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde meydana gelen ağıl yangınında 10 küçükbaş hayvan telef oldu.

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Olay, dün saat 16.30 sıralarında Lüleburgaz ilçesine bağlı Ahmetbey Beldesi Akçaköy’de meydana geldi. Çetin D’ye ait ağılda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Ağıldan dumanların çıktığını gören çoban Muzaffer A. durumu 112 birimlerine ihbar etti. İhbar üzerine olay yerine gelen Lüleburgaz ve Ahmetbey beldesi itfaiyeleri yangına müdahale ederek, kontrol altına aldı. Yangın sonucunda 10 küçükbaş hayvan telef oldu. Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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