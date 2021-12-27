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Kırklareli’nde bir kişi aracında ölü bulundu

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Kırklareli’nde tır sürücüsü, aracının içerisinde ölü bulundu.

Kırklareli’nde bir kişi aracında ölü bulundu

Kırklareli’nde tır sürücüsü, aracının içerisinde ölü bulundu.

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Olay, Lüleburgaz ilçesi ile Babaeski ilçesi arasındaki karayolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, yol kenarında park halindeki tırın içerisinde hareketsiz bir şahsı gören vatandaşlar, durumu 112’ye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, araç içerisindeki Sabri A.’nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Tır sürücüsünün olay günü rahatsızlanarak aracını yol kenarına çektiği, ardından 112’i arayıp yardım istediği, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ise şahsı bulamayıp geri döndükleri, devamında tır sürücüsü Sabri A.’nın aracının içerisinde fenalaşarak yaşamını yitirdiği öne sürüldü.

Sabri A.’nın ölümü kayıtlara şüpheli ölüm olarak geçirildi. İhmal iddiaları ve şüpheli ölümle alakalı olarak soruşturma başlatıldı.

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