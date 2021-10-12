Kırklareli’nde çiftlik yangını: Çok sayıda saman balyası kül oldu

Kırklareli’nde bir hayvan çiftliğinde yangın çıktı. Çok sayıda saman balyasının kül olduğu yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.

Alınan bilgiye göre, Babaeski ilçesine bağlı Karahalil beldesi Demirkapı Mahallesi’nde bulunan bir hayvan çiftliğinin yem deposunda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangının çıktığını gören çiftliktekiler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye sevk edildi.

Yem deposunda çıkan yangında çok sayıda saman balyası kül olurken depoda çökmeler meydana geliyor.

İtfaiye ekipleri tarafından müdahale devam ediyor.