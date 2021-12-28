Kırklareli’nde dere taştı, otomobil akıntıya kapıldı

Kırklareli’nde etkili olan sağanak yağışın ardından derenin taşmasıyla bir araç akıntıya kapıldı. Otomobilde bulunan 2 genç o anları anlattı.

Alınan bilgiye göre, Pınarhisar ilçesinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle Kaynarca Deresi taştı. O anda işten eve giden Cahit Eyili idaresindeki otomobil akıntıya kapıldı. Otomobilde bulunan sürücü Eyili ve Egemen Karaçör otomobilin tavanına çıktı ve yardım istedi. Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye AFAD, UMKE ve Belediye ekipleri geldi. Eyili ve Karaçör iş makinası yardımıyla kurtarıldı.

Akıntıya kapılma anını anlatan Egemen Karaçör çok korktuğunu ifade ederek, “Biz karşı yoldan geliyorduk, gelirken yolun başında durduk ve akıntıyı gördük. Cahit abim çok ısrarcıydı bu tarafa geçmekte, geçme dedim beni dinlemedi. Geçince birden suyun ortasında kaldık. Cahit abi arabanın içi su alıyor dedi. Arabanın içi su alıyor deyince bizde tavana çıktık. Daha sonra araba komple suya kapıldı. Mesaiden çıkıp Lüleburgaz’a eve gidiyorduk. Çok korktuk” dedi.

Eyeli ve Karaçör, 112 acil sağlık ekiplerince Pınarhisar Devlet Hastanesine götürüldü.