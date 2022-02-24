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Kırklareli’nde derede kum adacığında mahsur kalan köpek kurtarıldı

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Kırklareli’nde sağanak yağış sebebiyle derenin debisinin yükselmesi sonucu kum adacığında mahsur kalan köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Kırklareli’nde derede kum adacığında mahsur kalan köpek kurtarıldı
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Kırklareli’nde sağanak yağış sebebiyle derenin debisinin yükselmesi sonucu kum adacığında mahsur kalan köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Lüleburgaz ilçesinde derenin ortasında bulunan kum adacığında bir köpeğin mahsur kaldığını fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Haber verilmesi üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri yolu trafiğe kapadı. Ekipler köpeğe karadan ulaşamadı. Daha sonra çelik halat yardımıyla bir itfaiye eri indi. İtfaiye eri köpeği bulunduğu yerden kurtardı.

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Köpek doğal ortamına bırakıldı.

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