banner4556

Kırklareli’nde durdurulan otomobilde 155 bin lira değerinde kaçak yedek parça ele geçirildi

banner4664

Kırklareli’nde jandarma ekiplerince durdurulan otomobilde 155 bin lira değerinde kaçak yedek parça ele geçirildi.

Kırklareli’nde durdurulan otomobilde 155 bin lira değerinde kaçak yedek parça ele geçirildi
banner4581

Kırklareli’nde jandarma ekiplerince durdurulan otomobilde 155 bin lira değerinde kaçak yedek parça ele geçirildi.

banner4336

Alınan bilgiye göre, yurda yasa dışı yollarla kaçak motosiklet parçaları getirildiği bilgisine ulaşan jandarma ekipleri çalışma başlattı. Ekipler E-80 otobanı Hamitabat köyü yakınlarında N.Ç. yönetimindeki otomobili durdurdu. Otomobilde yapılan aramada aracın belirli yerlerine gizlenmiş piyasa değeri 155 bin lira olan 23 lüks motosiklet yedek parçası ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Hamsi 35 liraya düştü
Hamsi 35 liraya düştü
  1. EKONOMİ

banner3841

banner4586

banner4577

banner4321