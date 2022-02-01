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Kırklareli’nde kablo hırsızlarına operasyon: 2 şüpheli yakalandı

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Kırklareli’nde kablo hırsızlığına karşı düzenlenen operasyonda 3 şüpheliden 2’si yakalandı.

Kırklareli’nde kablo hırsızlarına operasyon: 2 şüpheli yakalandı
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Kırklareli’nde kablo hırsızlığına karşı düzenlenen operasyonda 3 şüpheliden 2’si yakalandı.

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Alınan bilgiye göre, Yayla, Akalar, Doğu, Kocahıdır ve Bademlik Mahallelerinde artan kablo hırsızlığına karşı İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Ekipler kablo hırsızlığı olan mahallelerde bulunan güvenlik kameralarını inceledi. İncelemeler sonucu ekipler şüphelilerin kimliklerini belirledi. Kimlikleri belirlenen 3 şüpheliden C.T. ile İ.K. yakalanırken diğer şüpheli S.K.’nın yakalanması için ekipler çalışma başlattı.

Gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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