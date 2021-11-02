Kırklareli’nde kaçak kazı yapan 7 kişi suçüstü yakalandı

Kırklareli’nde 1. derece sit alanında izinsiz kazı yapan 7 kişi suçüstü yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Vize ilçesine bağlı Aksicim ve Lüleburgaz ilçesine bağlı Sarıcali köyünde 7 kişinin kaçak kazı yaptığı bilgisine ulaşan jandarma ekipleri çalışma başlattı. Ekiplerce bölgede yapılan araştırmada H.G, V.S, E.M, E.F, İ.A, F.A. ve S.D. isimli şahısların 1. derece sit alanında kaçak kazı yaptığını tespit etti.

Kazıda kullanılan malzemelere el konulurken şüphelilerin ifadelerine başvuruldu.

Öte yandan, korona virüs tedbirleri kapsamında E.F, İ.A, F.A. ve S.D. maske takmadıkları gerekçesiyle kişi başı 900 lira olmak üzere toplamda 3 bin 600 lira cezai işlem uygulandı.