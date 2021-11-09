Kırklareli’nde kaçak kazı yapan 8 şüpheli yakalandı

Kırklareli’nde 1. derece sit alanında izinsiz kazı yapan 8 şüpheli suçüstü yakalandı.

Kırklareli’nde kaçak kazı yapan 8 şüpheli yakalandı
banner3909
banner4336

Kırklareli’nde 1. derece sit alanında izinsiz kazı yapan 8 şüpheli suçüstü yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesi ve merkeze bağlı Asılbeyli köyünde 8 şüphelinin kaçak kazı yaptığı bilgisine ulaşan jandarma ekipleri çalışma başlattı. Ekiplerce bölgede yapılan araştırmada Asılbeyli köyünde iş makinasıyla İ.D, N.T, İ.C, A.Ç, H.K, H.H.G’yi, Vize ilçesinde ise D.A. ve E.A’yı kaçak kazı yaparken suç üstü yakaladı.

Kazıda kullanılan malzemelere el konulurken şüphelilerin jandarmada işlemleri devem ediyor.

Öte yandan, korona virüs tedbirleri kapsamında D.A. ve E.A’nın maske takmadıkları gerekçesiyle kişi başı 900 lira olmak üzere toplamda 1 bin 800 lira cezai işlem uygulandı.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Pendik’te minibüs ve iş yerlerinden hırsızlık...
Pendik’te minibüs ve iş yerlerinden hırsızlık...
  1. ASAYİŞ

banner4391

banner4321

banner3841