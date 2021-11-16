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Kırklareli’nde sahte içki operasyonu, 866 litre sahte içki ele geçirildi

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Kırklareli’nde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 866 litre sahte içki ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Kırklareli’nde sahte içki operasyonu, 866 litre sahte içki ele geçirildi
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Kırklareli’nde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 866 litre sahte içki ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Babaeski ilçesine bağlı Kumrular köyünde sahte içki üretildiği bilgisine ulaşan Kırklareli Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık Ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri çalışma başlattı. Ekiplerce S.K’nın evine düzenlenen operasyonda 866 litre kaçak içki, 71 boş şişe, kaçak içki yapımında kullanılan makine ele geçirildi.

Suçta kullanılan malzemelere el konulurken, olayla ilgili S.K. gözaltına alındı.

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