banner4556

Kırklareli’nde şarampole devrilen otomobilde 2 kişi yaralandı

banner4664

Kırklareli’nde şarampole devrilen otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.

Kırklareli’nde şarampole devrilen otomobilde 2 kişi yaralandı
banner4582

Kırklareli’nde şarampole devrilen otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.

banner4336

Alınan bilgiye göre, Yakup Eryılmaz idaresindeki CA 5805 PH yabancı plakalı otomobil Dereköy Sınır Kapısı yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada otomobilde bulunan sürücü Eryılmaz ile Mehmet Cenker Atakur yaralandı. Haber verilmesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık Ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen 112 Acil Sağlık Ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Geleceğin şampiyonları GEBZESEM’de Eurofit testinden...
Geleceğin şampiyonları GEBZESEM’de Eurofit testinden...
  1. KOCAELİ

banner3841

banner4586

banner4578

banner4616