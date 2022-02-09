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Kırklareli’nde zincirleme kaza: 6 yaralı

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Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde 2 işçi servisi ve 1 otomobilin karıştığı kazada 6 kişi yaralandı.

Kırklareli’nde zincirleme kaza: 6 yaralı
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Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde 2 işçi servisi ve 1 otomobilin karıştığı kazada 6 kişi yaralandı.

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Kaza, Lüleburgaz ilçesi D-100 Karayolu Yenibedir Köyü mevki’inde meydana geldi. Yolda seyir halinde bulunan bir minibüsün buzlanma sebebiyle fren yapmasının ardından arkasından gelen 2 aracın çarpışmasıyla 3 araçlık zincirleme kaza meydana geldi. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde gelen ekipler, ikisi işçi servisi aracı ve otomobil olmak üzere 3 aracın karıştığı kazada 6 yaralıyı çeşitli hastanelere sevk etti. Kaza sebebiyle Lüleburgaz D-100 karayolu bir süreliğine trafiğe kapandı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatılırken, polis ekipleri yolda güvenlik önlemleri aldı. Araçların yoldan çekilmesi için çalışma başlatıldı.

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