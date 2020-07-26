Kırmızı bültenle aranan uyuşturucu baronu İstanbul’da yakalandı

İstanbul narkotik polisinin düzenlediği operasyonda hakkında 2 farklı kırmızı bülten kararı bulunan Ürdün uyruklu uluslararası uyuşturucu baronu W.I.A.K. yakalandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri İstanbul Sarıyer’de düzenledikleri operasyonda uluslararası uyuşturucu baronu W.I.A.K.’yi yakaladı.
Yapılan araştırmalarda yakalanan şahsın W.I.K. ve R.S. isimleri adına sahte kimlik kullandığı ve Sırbistan, Ürdün, Brezilya, Kuzey Makedonya ve İspanya vatandaşlıklarına sahip olduğu tespit edildi.
Adli makamlara sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.Güncelleme Tarihi: 26 Temmuz 2020, 14:36