Kırmızı ışıkta geçti, 4 arabanın kaza yapmasına sebebiyet verdi

Vatan Caddesi üzerinde bir otomobilin kırmıza ışıkta geçip 3 araca çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 sürücü yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Bir süre boyunca kapalı olan cadde tekrar trafiğe açıldı.
Kazanın olduğunu gören sürücüler durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı sürücüyü ambulans ile hastaneye kaldırdı. Kazada hasar alan otomobiller ise çekici yardımı ile kaldırıldı.
Bir süre boyunca trafiğe kapalı olan Aksaray istikameti belediye ekiplerinin temizleme çalışmalarının ardından açıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.