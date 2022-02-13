Kırmızı ışıkta infaz edilen genç kızların cenazesi Adli Tıp Kurumundan alındı

Gebze’de kırmızı ışıkta bekleyen araçlara kar maskeli şahısların 30 el ateş etmesi sonucu hayatını kaybeden Tuğçe Semiz ve Emine Çöp isimli genç kızların cenazesi, İstanbul Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsinin ardından ailelerine teslim edildi.

Kocaeli Gebze Beylikbağı Ankara Caddesi’ndeki yaşanan olayda, kar maskeli şahıslar ışıklarda bekleyen araçlara 30 el ateş etmiş ve olayda Tuğçe Semiz (21) ile Emine Çöp (26) isimli genç kızlar hayatını kaybederken, araçta bulunan Alihan Kaya (27) ise ağır yaralanarak hastaneye kaldırılmıştı. Olayın sonrasında ekiplerin yaptığı çalışmaların ardından Tuğçe Semiz ve Emine Çöp’ün cenazeleri incelenmek üzere İstanbul’daki Adli Tıp Kurumuna kaldırılmıştı. Yapılan otopsi işlemlerinin ardından genç kızların cenazeleri aileleri tarafından teslim alındı. Tuğçe Semiz ve Emine Çöp’ün cenazesi Gebze Ulus Mahallesi Şehitler Camisi’nde kılınacak cenaze namazının ardından defnedileceği öğrenildi.

Cenazeleri almak için Adli Tıp Kurumuna gelen Emine Çöp’ün abisi Ramazan Çöp, “Dün gece saat 04.30 civarlarında ışıklarda kız kardeşimin kullandığı araba ve arkada bir arkadaşımın kullandığı araba bir Fiat Egea araç gelmiş iki tane kar maskeli şahıs inmiş yaklaşık 30 tane kovan toplanmış, 30 tane mermi boşaltmışlar. Kız kardeşim Emine Çöp ve yeğenim Tuğçe Semiz olay yerinde hayatını kaybetmiş, Alihan Kaya ise ağır yaralı bir şekilde hastaneye kaldırılmış. Ateş eden şahısların eşkâlleri tespit edilmiş ama kim olduklarını bilmiyorum. İnşallah yakın zamanda öğreneceğiz. Bir ticari taksiciye de iki el ateş etmişler ama vuramamışlar kaçmışlar” şeklinde konuştu.