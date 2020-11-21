Kısıtlama sonrası restorana giremeyenler yemeklerini sokakta yedi

Kısıtlama sonrası restoranlar gel-al ve paket servis hizmetine geçince Taksim’de ilginç görüntüler oluştu. Büfeden yiyecek alanlar yemeklerini caddenin girişinde çömelerek yedi.
Yemeğini alan çömelip yerde yediUygulamanın ilk gününde Taksim’de ilginç manzaralar oluştu. Kısıtlama nedeniyle restoranlara oturamayanlar, restoran ve kafeden alışveriş yaptıktan sonra, kendilerine sokak üzerinde yer aramaya başladı. Çoğunluğunu yabancı turistlerin oluşturduğu müşterilerin bazıları yere çömeldi, bazılarıysa yiyeceklerini ayaküstü tüketti. İnsan yoğunluğunun oluştuğu cadde girişinde sosyal mesafe kuralları da hiçe sayıldı.