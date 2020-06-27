banner3088

Kısıtlama sonrası Taksim’de manzara aynı

KISITLAMANIN SONA ERMESİYLE BİRLİKTE VATANDAŞLAR TAKSİM'E VE İSTİKLAL CADDESİ'NE AKIN ETTİ. MASKE TAKMAYANLARIN SAYISI AZIMSANMAYACAK KADAR FAZLAYKEN, BİRÇOK KİŞİNİN DE MASKELERİNİ AMACINA UYGUN BİÇİMDE TAKMADIĞI GÖRÜLDÜ.

Kısıtlama sonrası Taksim’de manzara aynı

Kısıtlamanın sona ermesiyle birlikte vatandaşlar Taksim’e ve İstiklal Caddesi’ne akın etti. Maske takmayanların sayısı azımsanmayacak kadar fazlayken, birçok kişinin de maskelerini amacına uygun biçimde takmadığı görüldü.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) sebebiyle bugün saat 09.30’da başlayan sokağa çıkma kısıtlaması 15.00 itibarıyla sona erdi. İstanbul’da kısıtlamanın ardından vatandaşlar, ilk dakikalardan itibaren Taksim ve İstiklal Caddesi’ne akın etti. Dakikalar önce bomboş olan cadde bir anda insanla doldu.

Kimi hiç takmadı, kimi çenesine taktı, kimi elinde taşıdı

İçişleri Bakanlığınca yayınlanan genelgeyle maske takma zorunluluğunun getirilmiş olmasına ve uzmanlarca yapılan tüm uyarılara rağmen İstiklal Caddesi ve Taksim Meydanında maske takmayan kişilerin sayısı oldukça fazlaydı. Kimi vatandaşların ise maskeleri amacına uygun olarak kullanmayarak, çene altlarına taktıkları ya da ellerinde taşıdıkları görüldü.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Büyüközer : "Ayasofya ne kilisedir, ne de...
Büyüközer : "Ayasofya ne kilisedir, ne de...
  1. GENEL

banner3205

banner3196

banner3550

banner3212