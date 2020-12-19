Kısıtlama uygulamasında kemerden ceza yedi

Sokağa çıkma kısıtlamasında Fatih’te denetim yapan polis ekipleri, bir vatandaşa kemer takmadığı için ceza kesti. Ceza yiyen Mert Kurban, “ Kasabım mal almaya gidiyorum. Kemerden dolayı 135 TL ceza yazdılar. İzin belgemiz var” dedi.
Kısıtlama uygulamasında kemer takmadığı için ceza yedi
Kasap olduğunu belirterek sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olan Mert Kurban “Mal almaya gidiyorum. Kasabım. Kemerden dolayı 135 TL ceza yazdılar. İzin belgemiz var” Şeklinde konuştu.Öte yandan, denetimlerin gün boyu devam edeceği belirtildi.