Kısıtlamada yolu boş sanıp dikkatsizce caddeye çıkan otomobil taksiye çarptı

Ümraniye’de sokağa çıkma kısıtlamasında yolları boş zannederek tali yoldan ana yola dikkatsizce çıkan otomobil taksiyle çarpıştı. Taksinin yan yattığı kazada sürücüler hafif yaralandı.
“Yolu boş sandım”
Taksiye çarpan otomobil sürücüsü Mehmet Şahin, “Ben yukarıdan aşağıya iniyordum. Yolu boş zannettim. Bu sırada taksiyle çarpıştık. Taksinin kapısı kilitli kaldı. Taksici ağabey kısa bir süre içeride kaldı. Çok şükür ikimizde de bir şey yok” dedi.Taksi şoförü ise “Sol taraftan indi, ortada çarpıştık. Çarpmanın etkisiyle taksi yan yattı. Kısa bir süre arabanın içinde kaldım. Görünmez kaza” diye konuştu.