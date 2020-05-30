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Kısıtlamaya rağmen tezgah kuran pazarcılara dudak uçuklatan ceza

KORONA VİRÜS (COVİD-19) TEDBİRLERİ KAPSAMINDA UYGULANAN SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASINDA FATİH'TE BİR CADDEDE TEZGAH AÇAN PAZARCILARA ZABITA VE POLİS EKİPLERİ MÜDAHALE ETTİ. PAZARCILARA TOPLAMDA 10 BİN 700 TL CEZAİ İŞLEM UYGULANDI. PARA CEZASINA ÇARPTIRILAN PAZARCILARDAN BİRİSİ "HEM CEZA YEDİK AYIBI DA BİZE KALDI" DEDİ.

Kısıtlamaya rağmen tezgah kuran pazarcılara dudak uçuklatan ceza

Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında Fatih’te bir caddede tezgah açan pazarcılara zabıta ve polis ekipleri müdahale etti. Pazarcılara toplamda 10 bin 700 TL cezai işlem uygulandı. Para cezasına çarptırılan pazarcılardan birisi "Hem ceza yedik ayıbı da bize kaldı" dedi.

Fatih ilçesi Zeyrek Mahallesi Yesarizade Caddesi üzerinde sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen tezgah açan pazarcılara zabıta ve emniyet güçleri tarafından müdahale edildi. Pazarcıların tezgahları polis ve Fatih Belediyesi Zabıta ekipleri tarafından toplatıldı. Pazarcılara Emre İtaatsizlik ve Hıfzıssıhha Kanunu gereğince toplamda 10 bin 700 TL ceza işlem uygulandı. Bir pazarcı ise kendisine para ceza kesilmesine isyan ederek "Ayıbı da bize kaldı" dedi.

Öte yandan, olayın görgü şahidi bir mahalle sakini pazarcının patates sattığını söyleyerek, "Tek tük birkaç kişi tezgaha bir şey almak için gelmişti. Cezayı hak ettiler. Cezayı kestikten sonra tezgahı toparladılar" dedi.

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