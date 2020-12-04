Kısıtlamaya saatler kala E-5 karayolunda trafik yoğunluğu oluştu

Korona virüsü tedbirleri kapsamında bu akşamdan itibaren uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesi, E-5 karayolunda trafik yoğunluğu oluştu. İBB verilerine göre trafik yüzde 74 seviyelerine ulaşırken, mega kentteki trafik drone ile görüntülendi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada korona virüsle mücadele kapsamında hafta içi 21.00 ile 05.00 arasında, hafta sonu ise Cuma akşamı saat 21.00’den pazartesi 05.00’e kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağını duyurmuştu. İstanbul’da sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasına saatler kala mesai saatinin bitimiyle birlikte vatandaşların trafiğe çıkması yoğunluk oluşturdu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi verilerine göre trafik seviyesi yüzde 74 seviyelerine ulaşırken, megakentte oluşan trafik yoğunluğu drone ile havadan görüntülendi.