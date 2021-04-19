Kısıtlamayı ihlal edip kumar oynadılar, 73 bin lira ceza yediler

Beyoğlu’nda sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ederek bir kahvede kumar oynayan ve sosyal mesafe kurallarını da ihlal eden 23 kişiye 73 bin lira ceza kesildi.

Alınan bilgiye göre, Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Covid-19 salgını tedbirleri kapsamında Piyalepaşa Mahallesi’nde bulunan bir kahvehanede kumar oynandığı bilgisi üzerine söz konusu adresi dün akşam saatlerinde denetledi. Kıraathanede oyun masalarının olduğu, oyun yeri olarak tasarlandığı, masaların üzerinde oyun ıstakaları, oyun kağıtları ve taşlarının bulunduğu, ayrıca adresteki kişilere çay servisi yapıldığı tespit edildi.

Denetimlerde içeride bulunan 23 kişiye 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282.maddesi uyarınca toplam 73 bin 140 lira idari para cezası uygulandı. Kısıtlama gününde faaliyet gösteren ve illegal kumar oynandığı ifade edilen söz konusu işyeri Beyoğlu İlçe Zabıta Müdürlüğü ekiplerince mühürlenerek faaliyetlerine son verildi.