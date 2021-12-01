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Kıyıköy Belediye Başkanı Sevinç ve diğer şüpheliler adliyeye sevk edildi

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Kırklareli’nin Vize ilçesine bağlı Kıyıköy Belediyesine usulsüzlük ve rüşvet iddiaları üzerine düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ve aralarından Belediye Başkanı Ender Sevinç’in de bulunduğu 13 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Kıyıköy Belediye Başkanı Sevinç ve diğer şüpheliler adliyeye sevk edildi
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Kırklareli’nin Vize ilçesine bağlı Kıyıköy Belediyesine usulsüzlük ve rüşvet iddiaları üzerine düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ve aralarından Belediye Başkanı Ender Sevinç’in de bulunduğu 13 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığınca usulsüzlük ve rüşvet iddiaları üzerine başlattığı soruşturma üzerine Kırklareli, Tekirdağ ve İstanbul’da düzenlediği eş zamanlı operasyonda aralarında Kıyıköy Belediye Başkanı Ender Sevinç’inde bulunduğu 13 kişi gözaltına alınmıştı.

Jandarmada işlemleri tamamlanan ve aralarında Kıyıköy Belediye Başkanı Ender Sevinç’inde bulunduğu 6 kişi adliyeye sevk edilirken, 7 kişi ise jandarmadaki sorgulamalarının ardından serbest kaldı. ve diğer şüpheliler Kırklareli Adliyesine sevk edildi.

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