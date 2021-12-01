Kıyıköy Belediye Başkanı tutuklandı

Kırklareli’nin Vize ilçesine bağlı Kıyıköy Belediyesine usulsüzlük ve rüşvet iddiaları üzerine düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Belediye Başkanı Ender Sevinç tutuklandı.

Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığınca usulsüzlük ve rüşvet iddiaları üzerine başlattığı soruşturma üzerine Kırklareli, Tekirdağ ve İstanbul’da düzenlediği eş zamanlı operasyonda aralarında Kıyıköy Belediye Başkanı Ender Sevinç’in de bulunduğu 13 kişi gözaltına alınmıştı.

Jandarmada işlemleri tamamlanan ve aralarında Kıyıköy Belediye Başkanı Ender Sevinç’inde bulunduğu 6 kişi adliyeye sevk edilirken, 7 kişi ise jandarmadaki sorgulamalarının ardından serbest kaldı. Adliyeye çıkarılan Ender Sevinç tutuklanırken, 5 kişinin ise işlemleri sürüyor.

Güncelleme Tarihi: 01 Aralık 2021, 22:07