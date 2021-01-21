Kız arkadaşı Deniz Bulutsuz’u darp ettiği iddiasıyla hakkında dava açılan ünlü oyuncu Ozan Güven’in yargılanmasına başlanıyor. İstanbul 58. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülecek duruşmaya Ozan Güven ve Deniz Bulutsuz avukatları ile birlikte katıldı.
Kız arkadaşı Deniz Bulutsuz’u darp ettiği iddiasıyla hakkında dava açılan ünlü oyuncu Ozan Güven’in yargılanmasına başlanıyor. İstanbul 58. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülecek duruşmaya Ozan Güven ve Deniz Bulutsuz avukatları ile birlikte katıldı.
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