Kız öğrenci yurdunda yangın paniği

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde bulunan kız öğrenci yurdunun yemekhanesinde yangın çıktı.

Yangın, İzmit ilçesine bağlı Kadıköy Mahallesi’ndeki Turan Güneş Caddesi üzerinde bulunan kız öğrenci yurdundan meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yurdun yemekhanesinden dumanların çıktığını fark eden görevliler 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu. Yurdun içinde bulunan öğrenciler ve görevliler ise panikle dışarıya çıktı. İhbarla olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekibi, yangına müdahale ederek kontrol altına aldı.

Yangın ile ilgili inceleme başlatıldı.